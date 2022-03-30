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Yerel Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından 19 kaçak göçmen yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 21:26:00 -
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Radarın Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etmesi üzerne harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde 19 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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