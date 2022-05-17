Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur

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Derince Belediyesi'nin konserini iptal ettiği terör sempatizanı Aynur Doğan'dan ilk ses çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğan, duygu sömürüsü yaptı.

Onu geç, APO posterini anlat Aynur!

Doğan mesajında, "Aşıklar hakikatı ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz." dedi.

Aynur Doğan şöyle devam etti:

Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan imza kampanyasındaki 40 kişiden biri olan Aynur Doğan, daha önce defalarca bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser vererek gündeme gelmişti.