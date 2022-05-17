  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur
Gündem

Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenecek konseri iptal edilen PKK sempatizanı Aynur Doğan ilk defa konuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri önünde defalarca konser veren Doğan, duygu sömürüsü yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 18:09:00 - 2022-05-17 18:16:58
Aynur Doğan'dan ilk açıklama! Onu geç, APO posterini anlat Aynur

 Yeniakit.com.tr 

Derince Belediyesi'nin konserini iptal ettiği terör sempatizanı Aynur Doğan'dan ilk ses çıktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Doğan, duygu sömürüsü yaptı.

Onu geç, APO posterini anlat Aynur!

Doğan mesajında, "Aşıklar hakikatı ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz." dedi.

Aynur Doğan şöyle devam etti:

Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan imza kampanyasındaki 40 kişiden biri olan Aynur Doğan, daha önce defalarca bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser vererek gündeme gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay