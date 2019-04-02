Aynısını CHP 2014'te yapmıştı! "Sorun yoksa diyorsanız, çekinecek bir şey yok" demişlerdi

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’da CHP’nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi.

AK Parti'nin itirazına tepki gösterdiler

Kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu ise demokratik bir hak olan YSK’ya yapılan itiraz başvurusunu sert bir şekilde eleştirdi. Ancak 2014 yılında İstanbul seçimlerini kaybeden CHP’nin tüm sandıklarda itiraz etmişti.

İstanbul'da CHP'nin sandıktaki usulsüzlük skandalları gündeme bomba gibi düştü. Tam 319 bin 500 geçersiz oy olduğunun ve AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun diğer partilere verildiği gerçeğinin belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından AK Parti yönetimi, oyların sağlıklı bir şekilde sayımı ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına gerekli yasal işlemleri başlatılacağını duyurdu.

İmamoğlu'nun "seçim sonuçlarını etkilemez" iddiasının aksine Binali Yıldırım açıklama yapmış, resmi rakamlarla konuşarak geçersiz oyların seçimin kaderini değiştirebileceğini söylemişti.

CHP 2014'te bütün sandıklara itiraz etmişti

YSK'ya yapılan itiraz başvurularını eleştiren CHP yönetimi 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da bütün sandıklara itiraz etmişti.

CHP 2014 yılında gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 1 milyon oyun hatalı olduğunu açıklamıştı.

"Sorun yok diyorsanız, çekinecek bir şey yok" demişlerdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte basın toplantısı düzenlemiş, 3 bin 500'den fazla sandıktaki sonuçlarda hata tespit edildiğini, sonuca itiraz edeceklerini belirterek, AK Parti'den itiraza destek vermesini isteyerek, "'Sorun yok' diyorsanız çekinecek bir şey yoktur" demişti.

Mansur Yavaş da tüm sandıklara itiraz etmişti

2014 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da bütün sandıklara itiraz etmişti.