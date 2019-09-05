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Aynı anda hem film hem de konser izlediler

Ayvalık 15'inci Kültür ve Sanat Festivali'nde, 1981 yılında çekilen "Kırık Bir Aşk Hikayesi" filmi beaz perdeye yansıtılırken, Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu da filmin her sahnesi için ayrı bir şarkı uyarladı

05 Eylül 2019 Perşembe 02:32
Aynı anda hem film hem de konser izlediler

BALIKESİR (AA) - Ayvalık 15'inci Kültür ve Sanat Festivali'nde, 1981 yılında Ayvalık'ta çekilen "Kırık Bir Aşk Hikayesi" adlı film beyaz perdeye yansıtılırken, Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu da filmin her sahnesi için ayrı şarkı uyarlayarak farklı bir konsere imza attı.

Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda, başrollerini Kadir İnanır ve Hümeyra Akbay'ın paylaştığı, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği "Kırık Bir Aşk Hikayesi" filmi beyaz perdeye yansıtıldı. O sırada konser veren Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu da filmin her sahnesi için ayrı bir şarkı uyarladı.

Etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişinin de şarkılara eşlik ettiği konserin ardından Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu ayakta alkışlandı.

İzleyicilerin arasında Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve Mesut Duran Müzik Topluluğu da yer alırken, konserin sonunda Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, Gönül Tuna'ya plaket verdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 02:32
  1. 15. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri
  2. Ayvalık
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  5. Kırık Bir Aşk Hikayesi
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