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Gündem Aylin Sözer cinayetinde inanılmaz detaylar!
Gündem

Aylin Sözer cinayetinde inanılmaz detaylar!

Aylin Sözer'in öldürüldüğü günün akşamında "Çocuk Resimlerinin Analizi" dersi vereceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 07:50:00 -
Aylin Sözer cinayetinde inanılmaz detaylar!

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledilmesine ilişkin kan donduran detaylar tespit edildi. Maltepe'den Türkiye'yi yasa boğan haberin gelmesi üzerine hızla ayrıntıları ortaya çıkarılan vahşetin her bir anı görenlerin, duyan ve okuyanların adeta yüreğini sızlattı.

Boğazına bıçak sapladı

İstanbul Maltepe'de öğretim üyesi bir kadın, inşaat işçisi tarafından vahşice öldürülerek katledildi. Eski sevgilisi olduğunu iddia eden 32 yaşındaki Kemal Delbe isimli şahıs öğretim görevlisi Aylin Sözer'i (48) boğazından bıçaklayarak öldürdü ve cesedini yaktı. Ancak bu yaşananar dahi vahşi cinayetin sadece görünen bilgileriydi. İşte diğer detaylar;

Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet gecesi dersi vardı

Sabah'ın haberine göre Sözer, Instagram'dan bir paylaşım yapmıştı ve katledildiği günün gecesi 20.00'de gerçekleştireceği "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitime hazırlanıyordu.

Çarpıcı detayların bir diğeri de cinayet anından hemen öncesindeki dakikalara ait; İddiaya göre; Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Sözer'den borç istedi ve tartıştılar. Kadını kapıya yığınak yaparak evinde alıkoydu. Delbe ifadesinde "Sabah saatlerinde birlikte alkol aldık ve tartışma çıktı. Bana bıçak çekti ben de bıçağı elinden aldım, onun boğazını kestim. Sonra Aylin Sözer'in cesedini yaktımPolisin geldiğini görünce evi dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım" dedi. Delbe, internetten tanıştığı Sözer'le 10 yıllık ilişkisi olduğunu, iddia etti. Zanlının, soyismini 2019'da mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' olarak değiştirdiği de öğrenildi.

Cinayete tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cinayete sert tepki gösterdi: "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Delbe'nin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılmıştı. Delbe'nin tek kişilik bir hücreye konduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Aynen böyle

Bir yüksek öğretim görevlisi toplum içinde bir bir statüye gelmiş TV kere çıkıp bilgilendirme programları yapacak kadar dinlenilen biri nasıl olurda böyle bir ilişkiye girer kendisi 48 yaşında katil 32 ve 10 senelik bir ilişki ortalık dolu çelişki
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