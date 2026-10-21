Aylık 10 bin TL’ye kadar burs desteği! 5 bin öğrenci için başvurular başladı

Türkiye’nin 81 ilindeki öğrencileri kapsayan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için yeni dönem süreci başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında yeni dönem başvurularını almaya başladığını duyurdu. T3 Vakfı’nın kurucularından merhum Özdemir Bayraktar’ın adını yaşatan program; ortaokul seviyesinden doktora kademesine kadar 6 farklı kategoride gençleri destekliyor. Bugüne kadar 28 bin 12 öğrenciye ulaşan ekosistem, geleneksel finansal desteğin ötesine geçerek gençlere mentörlük, eğitmenlik, DENEYAP Atölyeleri tecrübesi ve TEKNOFEST süreçlerinde aktif rol alma imkanı sağlıyor. Burs programına başvurular ise 8 Kasım’da sona erecek.

6 alt başlık altında toplanıyor

Türkiye genelinde fırsat eşitliği esasıyla yürütülen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, gençlerin ilgi ve akademik uzmanlık alanlarına göre kurgulanmış 6 alt başlık altında toplanıyor.

Eğitim Desteği Burs Programı: 81 ilde ortaokul, lise ve lisans düzeyinde öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere 10 ay boyunca aylık 5.000 TL eğitim desteği sunuluyor.

Eğitmen-Mentor Burs Programı: Mühendislik, Temel Bilimler, PDR ve Eğitim Fakülteleri gibi branşlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere 12 ay boyunca aylık 8.000 TL burs sağlanıyor. Bursiyerler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik ve TEKNOFEST takımlarına mentörlük üstleniyor.

Sen Geleceksin Burs Programı: Türkiye genelindeki üniversitelerin lisans öğrencilerine yönelik program dahilinde gençler, 10 ay boyunca aylık 8.000 TL destek alırken vakıf projelerinde ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarda aktif görev alıyor.

Yükselen Yıldız Burs Programı: İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören ve yüksek liderlik potansiyeline sahip lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 8.000 TL burs verilirken, gençlerin stratejik projelerde ve yönetim süreçlerinde yetkinlik kazanması hedefleniyor.

T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı: Yapay zekâ ve Büyük Dil Modelleri (LLM) alanında bitirme projesi yürüten seçkin lisans öğrencilerine 6 ay boyunca aylık 10.000 TL burs imkânı sunuluyor. Araştırmacılara yüksek hesaplama altyapısı ve uzman mentörlüğü sağlanıyor.

Etik İletişim Burs Programı: Dijital medya, dezenformasyonla mücadele ve medya etiği üzerine çalışan İletişim ve Sosyal Bilimler fakültelerinden öğrencilere ise 10 ay boyunca aylık 8.000 TL burs desteği sağlanıyor.

Tamamen karşılıksız

Geleneksel burs yaklaşımlarından farklı olarak bir "üretkenlik ortaklığı" modeli sunan program; üniversite öğrencilerinin ortaokul ve lise seviyesindeki kardeşlerine rehberlik ettiği bir akran eğitimi zinciri kuruyor. Bursiyerler, KYK veya farklı kurumlardan burs alıp almadıklarına bakılmaksızın tamamen liyakat ve yetkinlik esaslı, tescilli Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden çok aşamalı değerlendirmelerle (video mülakat, kişilik envanteri, vaka analizi ve mülakatlar) belirleniyor. Tamamen karşılıksız olan burs programında gençler, TEKNOFEST ve Bilim Türkiye atölyelerinde teorik birikimlerini saha pratiğine dönüştürme şansı yakalıyor.

Başvurular ve detaylı bilgi için t3vakfi.org, t3kys.com veya mth.tc/obayraktarmtbp adresleri ziyaret edilebildiği gibi aşağıda yer alan iletişim noktalarına da erişilebiliyor. Son başvuru tarihi ise 8 Kasım’da sona erecek.

Ücretsiz eğitim için son güne dikkat! Dijital Üniversite Platformu başvuruları kapanıyor