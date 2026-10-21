Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın

Hind Receb Vakfı, Gazze’de 5 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin acımasızca katledilmesiyle bağlantılı olduğunu belirttiği eli kanlı katil İsrailli komutan Sean Glass’ın tutuklanması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu.

Hind Receb Vakfının internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, İsrailli komutan Sean Glass hakkında ABD Adalet Bakanlığına acil başvuruda bulunuldu.

Gazze’de görev yapan 52. Zırhlı Tabur’a bağlı “Vampire Empire” bölüğünün komutanı Glass’ın, Hind Receb’in öldürüldüğü sırada askerleriyle birlikte olay yerinin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

Vakıf, Glass’ın Hind’in içinde bulunduğu araca ateş açılması emrinin kendisinin verdiğini savundu.

Başvuruda, komutanın Gazze’deki hastanelerin, Birleşmiş Milletler tesislerinin ve sivil yerleşimlerin yıkılmasıyla bağlantılı olduğu iddialarına da yer verildi.

Vakıf, Glass’ın savaş suçları ve soykırım suçlamaları kapsamında soruşturulmasını, tutuklanmasını ve yargılanmasını talep etti.