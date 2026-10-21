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Dünya Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın
Dünya

Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın

Yeniakit Publisher
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Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın

Gazze’de 5 yaşındaki minik Hind Receb ve ailesini acımasızca katleden cani iradenin başında duran İsrailli Komutan Sean Glass için adalet çemberi daralıyor. 52. Zırhlı Tabur’a bağlı “Vampire Empire” adlı katliam şebekesinin komutanı olan eli kanlı katil Glass’ın sivil araca ateş açılması emrini bizzat verdiğini belgeleyen Hind Receb Vakfı, gözü dönmüş savaş suçlusunun soykırım suçlamasıyla tutuklanıp yargılanması için ABD Adalet Bakanlığına acil başvuruda bulundu.

Hind Receb Vakfı, Gazze’de 5 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin acımasızca katledilmesiyle bağlantılı olduğunu belirttiği eli kanlı katil İsrailli komutan Sean Glass’ın tutuklanması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu.

Hind Receb Vakfının internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, İsrailli komutan Sean Glass hakkında ABD Adalet Bakanlığına acil başvuruda bulunuldu.

Gazze’de görev yapan 52. Zırhlı Tabur’a bağlı “Vampire Empire” bölüğünün komutanı Glass’ın, Hind Receb’in öldürüldüğü sırada askerleriyle birlikte olay yerinin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

Vakıf, Glass’ın Hind’in içinde bulunduğu araca ateş açılması emrinin kendisinin verdiğini savundu.

Başvuruda, komutanın Gazze’deki hastanelerin, Birleşmiş Milletler tesislerinin ve sivil yerleşimlerin yıkılmasıyla bağlantılı olduğu iddialarına da yer verildi.

Vakıf, Glass’ın savaş suçları ve soykırım suçlamaları kapsamında soruşturulmasını, tutuklanmasını ve yargılanmasını talep etti.

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