21 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(110) Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?



(Mü'minûn Suresi, 23/110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edecekler; insanlara yumuşak görünmek için kuzu derilerine / kuzu postuna bürünecekler; dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt kalbidir.



Allah şöyle buyurur:

'Bunlar, benim affıma mı güvenip aldanıyorlar, yoksa bana karşı mı (benim rahmetime güvendikleri için mi) böyle cüretkâr davranıyorlar? Şanıma yemin ederim ki onların üzerine öyle bir fitne / musibet göndereceğim ki, o çok yumuşak huylu, halim-selim olan kimseleri bile şaşkına çevirecektir.' ”



Kaynak: Tirmizî, Zuhd, 59; Darimî, Mukaddime, 29

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