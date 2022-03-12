Aylardır ortalarda görünmüyor! Özge Peker'den Sedat Peker paylaşımı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iadesi talep edilen firari mafya elebaşısı Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyor. Aylardır ortalarda görünmeyen Peker'i, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı.
Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.
Uzun süredir sesi çıkmıyor
24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmayan Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.
Aylardır ortalarda görünmeyen Sedat Peker'i, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı.
Sedat Peker'in söz konusu fotoğrafta iki kızıyla birlikte poz verdiği görülüyor.