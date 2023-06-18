Aylar süren maraton bitti! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrencinin üniversite sınavı için ter döktüğü YKS maratonu bitti. Sınav sonrası ise YKS ne zaman açıklanacak soruları sorulmaya başlandı. İşte merak edilen bütün cevaplar...
Üniversite Sınavı 2023 YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başlamıştı. Sınava giren öğrencilerin sınav salonlarında ter dökerken, öğrencilerin yakınları dışarıda YKS ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT'nin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...
YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT dün gerçekleşti. Bugün saat 10.15'te ise Alan Yetenek Testi AYT başladı. AYT'nin ardından yapılacak saat 15.15'te başlayacak YDT'nin ardından YKS 2023 sona erecek.
YKS ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.