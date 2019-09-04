Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe Rus Birleşik Tahıl Şirketi, ilk kez Türkiye'ye Rus rublesi üzerinden temin edeceklerini duyurdu.

Rusya merkezli Birleşik Tahıl Şirketi'nden yapılan açıklamada, şirkete bağlı Grain Export SA'nın Türkiye'ye 60 bin ton tahıl teminine yönelik ihaleyi kazandığı belirtildi. İhale sonucunda Rus tahılının 10-27 Eylül tarihleri arasında Mersin limanına teslim edileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Türkiye ile varılan anlaşma Rus rublesi üzerinden yapıldı. Ödeme için ulusal para biriminin seçilmesi sayesinde ekonomik esneklik sağlanırken, kur riskleri azaltılmıştır." denildi. İlk deneme Ekim 2018'de yapılmıştı Türkiye'ye ruble üzerinden tahıl sevkiyatında ilk pilot deneme Ekim 2018'de yapılmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

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