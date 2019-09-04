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Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

Rus Birleşik Tahıl Şirketi, ilk kez Türkiye'ye Rus rublesi üzerinden temin edeceklerini duyurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:07
Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

Rusya merkezli Birleşik Tahıl Şirketi'nden yapılan açıklamada, şirkete bağlı Grain Export SA'nın Türkiye'ye 60 bin ton tahıl teminine yönelik ihaleyi kazandığı belirtildi.

İhale sonucunda Rus tahılının 10-27 Eylül tarihleri arasında Mersin limanına teslim edileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Türkiye ile varılan anlaşma Rus rublesi üzerinden yapıldı. Ödeme için ulusal para biriminin seçilmesi sayesinde ekonomik esneklik sağlanırken, kur riskleri azaltılmıştır." denildi.

İlk deneme Ekim 2018'de yapılmıştı

Türkiye'ye ruble üzerinden tahıl sevkiyatında ilk pilot deneme Ekim 2018'de yapılmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:07
  1. Mersin
  2. Rus Birleşik Tahıl Şirketi

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  • DAUMMANNDAUMMANN35 dk önce
    amerikaya acimayin devirin bu nalet seytan amerikayi dünya amerikanin sömürüsünden kurtulmalidir YA AMERIKANIN SÖMÜRÜSÜNDEN KURTULURSUNUZ YA ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR AMERIKANIN ESIRI OLURSUNUZ EY DÜNYALILAR UYANIN ARTIK YA BERABER OLURSUNUZ YA TEKER TEKER AMERIKANIN ISTILASINA MARUZ KALIRSINIZ.

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