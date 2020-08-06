Aylar önce çekilen görüntü şaşırttı! Beyrut'la benzerlik gösteriyor

Lübnan'daki patlamanın ardında İsrail'in olduğunda şüphe edilirken, Suriye'de İsrail tarafından vurulan bir hedefte oluşan şok dalgasının Beyrut'taki patlamaya bire bir benzemesi şaşkınlıkla karşılandı.

TruNews kanalında yayınlanan görüntülerde yorumcu "adeta şoke oldum" diyerek şaşırtıcı benzerliği, "Şu an Beyrut'ta yaşanan olay sonrası fark ediyoruz ki Suriye'de 7 ay önce meydana gelen patlama ile aşırı benzerlik gösteriyor. 7 ay önce gördüğüm şok dalgasını Beyrut'ta görmek beni adeta şoke etti, çok belirgin bir benzerlik." sözleriyle ifade etti.