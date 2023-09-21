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Yerel Ayıların saldırmadığını anlatan kampçıya ayı saldırdı! İşte o anlar
Yerel

Ayıların saldırmadığını anlatan kampçıya ayı saldırdı! İşte o anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-21 17:15:00 - 2023-09-21 17:20:19

Bitlis Tatvan'da Nemrut Krater Gölü civarında kamp yapan kampçı, çevredeki ayıların görüntüsünü çekti. Kampçı, ayıların saldırmadıklarını anlattığı sırada bir ayının saldırısına uğradı.

Bitlis Tatvan'da Nemrut Krater Gölü civarında kamp yapan kampçı, çevredeki ayıların görüntüsünü çekti. Kampçı, ayıların saldırmadıklarını anlattığı sırada bir ayının saldırısına uğradı.

Nemrut’ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı.

Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti. Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi.

Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı.

Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
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