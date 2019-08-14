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Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, partisinin 18.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, partisinin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaparak, bundan sonrasının artık birlik ve beraberliğin güçlenmesi olacağını söyledi.


Ayhan Salman, partisinin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, AK Parti’nin, 17 yıldır tek başına iktidarda kalarak bu alanda unutulmaz bir başarı kazandığını, açık ara önde kazandığı seçimlerle de Türk siyasi hayatına damga vurduğunu söyledi. 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan AK Parti’nin, her dönemde gücünü milletten alarak, milletin takdirini kazanarak bugünkü konuma ulaştığını vurgulayan Başkan Salman, “AK Parti, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletinden aldığı irade ve inançla 18 yıldır sağlam adımlar atıyor.Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği hem bölgede hem de dünyada güçlü duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik. Bundan sonrası artık diploması olacaktır, bundan sonrası artık birlik ve beraberliğin güçlenmesi olacaktır” dedi.


Salman, AK Parti’nin Türkiye’nin zengin kaynaklarına, genç ve dinamik nüfusuna, tarihi ve kültürel mirasına, köklü devlet geleneğine, Türk milletini dini ve milli değerlerde buluşturan dayanışma ruhuna güvenerek yola çıktığını, bunda da ne kadar haklı olduğunun bugün daha net olarak görüldüğünü belirtti. AK Parti’nin doğuşunun, toplumsal bir istekten kaynaklandığını kaydeden Salman, bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşayan, ortak kaderi paylaşan tüm halkın partisi olduklarını, milli iradeye saygı duyan, gücünü milletten alan bir parti olarak her daim halkın umudu olduklarını vurguladı.



"Hep tek yürek olduk"


Salman, AK Parti’nin kuruluş tüzüğünde yer alan ilkelere, hedeflere, milletle el ele vererek ulaştığını, iktidarda olduğu 17 yılda, Türkiye’yi daha güçlü hale getirecek büyük projeleri yaşama geçirdiğini söyledi. AK Parti’nin Türkiye’yi dünyada sözü geçen bir ülke konumuna getirdiğini kaydeden Salman, bu süreçte Türkiye’nin çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, ancak Türk milletinin her seferinde tek yumruk olduğuna değinerek şunları söyledi:


“Çok şükür ki yaşadığımız sıkıntıları milletimizin desteği ile bertaraf ettik. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi, ülkemiz için, milletimiz için geleceğe dönük adımlar atmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve şehrimize hizmet aşkıyla yanan bizler her geçen gün yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Attığımız adımlar Türk siyasi tarihinde radikal değişimlere vesile olmuştur. Ülkemizde ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olduk o yüzdendir ki AK Parti demek Türkiye demek, Türkiye demek AK Parti demektir. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize inanç ve azimle yürüyoruz. AK Partimizin 18. kuruluş yıldönümü tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
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