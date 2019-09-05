Ayhan Koç kimdir? İBB Mezarlıklar Daire Başkanı mı oldu? 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı olan ancak seçimlerde yüzde 15,98 oy alan Ayhan Koç, Ekrem İmamoğlu tarafındanİBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına getirildi. Peki Ayhan Koç kimdir, nerelidir? İşte Ayhan Koç biyografisi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı olan ancak seçimlerde yüzde 15,98 oy alan Ayhan Koç, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına getirildi. Peki Ayhan Koç kimdir, nerelidir? İşte Ayhan Koç biyografisi. Ayhan Koç, 1965 yılında Horasan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Horasan'da tamamladı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılından bu yana İstanbul'da görev yaptaydı. Koç, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. Ayhan Koç 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçildi ve belediye başkan yardımcılığı yaptı. Ayhan Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır. Remzi Albayrak kimdir? İBB İtfaiye Daire Başkanı olan Remzi Albayrak biyografisi 31 Mart 2019 Sultanbeyli seçim sonuçları

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