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Yerel Aydos ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Aydos ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik Aydos oramanında yangın çıktı. Ormandaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 03:57:00 -
Aydos ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik, Yakacık'ta Aydos ormanında saat 00.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ataşehir ,Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Kartal Yakacık, Dudullu, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Orhanlı, Üsküdar, Erenköy ve Bakkalköy itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ormana yakın noktalarda oturan vatandaşlar da korku içerisinde itfaiyenin çalışmalarını izledi. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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