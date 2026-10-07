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Gündem Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet!
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Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet!

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Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet!

Milli değerlere ve İslam alimlerine saldırmayı alışkanlık haline getiren Aydınlık gazetesi, fitne manşetleriyle FETÖ'cü firarilere adeta can suyu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Bediüzzaman Said Nursi hakkındaki yerli ve milli duruş belirten söz hazımsızlığıyla çıldıran Perinçek medyası, Said Nursi’nin materyalizme karşı İslam sancağını savunduğu tarihi mücadelesini hedefe koydu. Aydınlık’ın bu cehalet kokan iftiralarına sert tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, materyalist tehlikeye karşı İslam tevhidini savunan merhum alime atılan FETÖ çamurunu deşifre ederek, "Turan Dursun yoldaşlarında can çıkmayınca huy çıkmaz" sözleriyle kokuşmuş zihniyetin ipliğini pazara çıkardı.

Aydınlık Gazetesi’nin dünkü “FETÖ projesinin fikir babası Nursi” başlıklı manşeti tepkilere neden olurken, Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da, “Said Nursi'nin Hrisriyan ruhanilerle ittifak mesajı’ manşetini atan Aydınlık gazetesi yine bir cehalet örneğini sergiledi. Anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 'Bediüzzaman Sempozyumu'ndaki ‘Said Nursi bu ülkenin, bu toprakların insanıydı. Emperyalistlere karşı mücadele etti’ ifadesi, eski düzen kalıntısı bazı derin çevreleri rahatsız etmiş” tepkisinde bulundu.

“TURAN DURSUN YOLDAŞLARINDA CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ!”

İsmail Nacar, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Gazete, Said Nursi'nin 'Emirdağ Lâhikası'ndaki, ‘Şimdi Ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle belki Hıristiyan’ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek gerekir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor’ sözlerinden hareket ederek, onun Hıristiyan ruhanileriyle ittifak önerdiğini, Papa'ya mektup yazdığı ve patrik Athenagoras'ı ziyaret ettiğini söyleyerek, Cevdet Yılmaz'ı eleştiriyor. Bilindiği gibi 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında, insanlığın ufkunu karartan materyalist felsefenin sesi gür çıkıyordu. Bunu fark ederek ‘Tabiat risalesi’ni yazan Said Nursi, Al-i İmran Suresi 64'üncü ayetindeki ‘De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın.

Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz Müslümansız! Deyiniz’ ifadesinden de hareket ederek, Hıristiyan ruhanilerine bir çağrıda bulunmuş. İşte Said Nursi'nin, bütün insanlık ve din mensuplarını, materyalizme karşı ortak bir tevhid ve Allah inancına çağıran bu sözlerini, FETÖ ve emperyalizmle irtibatlandırmak olsa olsa Maocu Doğu Perinçek ve gazetesine yakışır. İki gündür, bu konu ile ilgili düşüncemi merak edenler oldu. Ne diyeyim, Turan Dursun yoldaşlarında ‘can çıkmayınca huy çıkmaz” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Kılçık

Bu manşetin nesi fetöcüleri sevindirecek anlamadım. Said Nursi neden böyle tabu haline getiriliyor.O zaman başka İslam alimi yok muydu.? Said Abdulhamid'in hal edilmesi için mücadele vermedi mi.Abdulhamid neden onu tımarhaneye attırdı. Neden Said nursi'nin peşinden giden vatansever bir grup yok gibi.Adamların şüphe duyması normal değil mi.

Aydın

Zaten Aydınlık gazetesi odağının başı Perinçek'in kendisi birkaç ay önce Fetullahçılara kucak açarak demişti ki onların pek çoğu pişman olmuşmuş, devlet Fetullahçıları kucaklasınmış, kucaklayacakmış. Perinçek ve onun arkasındaki ve yanındaki odaklarla Fetullahçılar arasında büyük dolaplar dönüyor.
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