Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet!

Aydınlık Gazetesi’nin dünkü “FETÖ projesinin fikir babası Nursi” başlıklı manşeti tepkilere neden olurken, Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da, “Said Nursi'nin Hrisriyan ruhanilerle ittifak mesajı’ manşetini atan Aydınlık gazetesi yine bir cehalet örneğini sergiledi. Anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 'Bediüzzaman Sempozyumu'ndaki ‘Said Nursi bu ülkenin, bu toprakların insanıydı. Emperyalistlere karşı mücadele etti’ ifadesi, eski düzen kalıntısı bazı derin çevreleri rahatsız etmiş” tepkisinde bulundu.

“TURAN DURSUN YOLDAŞLARINDA CAN ÇIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ!”

İsmail Nacar, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Gazete, Said Nursi'nin 'Emirdağ Lâhikası'ndaki, ‘Şimdi Ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle belki Hıristiyan’ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek gerekir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor’ sözlerinden hareket ederek, onun Hıristiyan ruhanileriyle ittifak önerdiğini, Papa'ya mektup yazdığı ve patrik Athenagoras'ı ziyaret ettiğini söyleyerek, Cevdet Yılmaz'ı eleştiriyor. Bilindiği gibi 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında, insanlığın ufkunu karartan materyalist felsefenin sesi gür çıkıyordu. Bunu fark ederek ‘Tabiat risalesi’ni yazan Said Nursi, Al-i İmran Suresi 64'üncü ayetindeki ‘De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın.

Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz Müslümansız! Deyiniz’ ifadesinden de hareket ederek, Hıristiyan ruhanilerine bir çağrıda bulunmuş. İşte Said Nursi'nin, bütün insanlık ve din mensuplarını, materyalizme karşı ortak bir tevhid ve Allah inancına çağıran bu sözlerini, FETÖ ve emperyalizmle irtibatlandırmak olsa olsa Maocu Doğu Perinçek ve gazetesine yakışır. İki gündür, bu konu ile ilgili düşüncemi merak edenler oldu. Ne diyeyim, Turan Dursun yoldaşlarında ‘can çıkmayınca huy çıkmaz” şeklinde konuştu.