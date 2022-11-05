Aydın'da trafik kazası! 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Aydın-İzmir kara yolu Kızılcapınar Mahallesi mevkisinde, yabancı uyruklu Ammar Abdullah (23) idaresindeki 09 MA 1744 plakalı hafif ticari araç, Zekeriya Özcan'ın (28) kullandığı 09 UD 410 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.