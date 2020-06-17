Aydın’da taramaların yüzde 25’i tamamlandı

Aydın’da il düzeyinde hastalıkların görülme düzeyini saptamak için 4 bin 764 hanede yapılacak taramanın yüzde 25’i tamamlandı. Çalışmaların oldukça başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer şu an itibariyle yaklaşık 1300 hanede gerçekleştirilen taramalarda sadece 1 pozitif vaka ile karşılaşıldığını belirtti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “ Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır. Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Yeni Korona virüs Hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma başlatıldı. Aydın’da 12 Haziran 2020 tarihinde Efeler merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerde başlayan çalışmalar başarı ile devam ediyor. Çalışmalarımız bu ay içinde tamamlanacak. Sürüntü ve kan örneği alarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şu an itibariyle yaklaşık 1300 hanede tamamlandı. İstanbul’dan sonra en fazla tarama yapılacak ilimiz Aydın. Şu ana kadar sadece 1 tane pozitif vaka belirlendi. Araştırma Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen hanelerde yapılıyor. Belirlenen haneler TÜİK tarafından rastgele seçilmiştir” denildi.