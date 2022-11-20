  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aydın'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü
Yerel

Aydın'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 08:23:00 -
Aydın'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Ardıç (29) yönetimindeki 09 ACN 798 plakalı motosiklet, Azizabat Mahallesi Kendirli mevkisinde sulama kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kanaldan çıkarılan Ardıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ardıç'ın cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23