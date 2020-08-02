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Aktüel

Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:09:41 -
Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Nuri Karakuş'un kullandığı 09 AC 16 plakalı otomobil, Nazilli-Beydağı kara yolu Gedikaltı Mahallesi mevkisinde Nait Çobanoğlu yönetimindeki 09 ACD 155 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve araçlarındaki 10 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Miraç Kösem'in (9) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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