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Gündem Aydın'da orman yangını: Helikopter desteği geldi
Gündem

Aydın'da orman yangını: Helikopter desteği geldi

Aydın'da 3 gündür devam eden orman yangınına gece boyu müdahale sürdü. Sabah saatlerinde helikopter desteği de başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 11:25:00 -
Aydın'da orman yangını: Helikopter desteği geldi

Aydın'ın Çine ilçesi, Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor.

Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı.

Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.

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