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Aydın'da motosikletle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:09:02 -
Aydın'da motosikletle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Efeler Mahallesi Selvi Caddesi'nde F.E.nin yönetimindeki 09 M 6411 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Mehmet Onat’ın (22) kullandığı plakasız motosiklet, Efeler Mahallesi Selvi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Huri İpek Yıldırım yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü F.E, gözaltına alındı.



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