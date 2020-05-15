Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi
AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye 21 bin 875 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.
Kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.