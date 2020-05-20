  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu

Bir ramazan ayının daha sonlarına doğru...

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
için kalan
Aktüel

Aydın’da iş yeri yangını

Aydın’ın Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:05:17 -
Aydın’da iş yeri yangını

Aydın’ın Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın da iş yeri büyük çapta zarar gördü.


Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi 21 Sokak’ta bulunan Sevim ve Şenol D. çiftine ait iş yerinde saat 01.30 sularında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden bir anda yoğun duman çıkmaya başladı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenginin elektrikli olması nedeniyle içeri girmekte zorluk yaşadı. Kepengi kırarak yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu ve içeride bulunan ürünler kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı