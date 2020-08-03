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Aktüel

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:43:35 -
Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Söke Bodrum kara yolu Sarıkemer mevkisi yakınlarındaki kavşakta Nihat Kocabaş'ın kullandığı 45 U 0505 plakalı otomobille Mehmet Uçar idaresindeki 09 YM 182 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Nihat Kocabaş, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

İki araçta bulunan 4 yaralı, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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