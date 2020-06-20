Aydın’da erkek sıkıntısı

Türkiye ve dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da incirlerin olgunlaşması için kullanılan ve halk arasında erkek olarak adlandırılan üründe sıkıntı yaşanmaya başladı. Bu yıl yaz sıcaklarının geç başlamasından dolayı erkek incirlerin erken, dişi incirlerin ise geç olgunlaşmasından dolayı azalan erkek incir kıymete bindi. Geçtiğimiz hafta kilosu 3-4 TL arasında alınıp satılan erkek incirin fiyatı bu hafta 10-15 TL’ye yükseldi.

Dünyada insan eli ile tozlaşması sağlanan tek meyvenin incir olduğunu ve her yıl meyve veren incir ağaçlarına tek tek erkek adı verilen bu meyvenin erkeğini asarak tozlaşmayı sağladıklarını belirten çiftçilerden Necmettin Altınkaya, mevsimsel değişikliğin erkek sıkıntısına neden olduğunu söyledi.

Aydın’da incir üretiminin yoğun olduğu tüm ilçelerde her gün sabahın erken saatlerinden itibaren erkek pazarı kuruluyor. Kurulan bu pazarlarda erkek incir ağaçlarından toplanan ve içerisinden tozlaşmayı sağlayan sineklerin çıktığı erkek adlı ürün incir ağaçlarına asılarak meyvenin tozlaşması sağlanıyor.

Tozlaşmayı sağlayan erkek incirin onlarca çeşidi olduğunu belirten Necmettin Altınkya, bu yıl erkek incirlerin erken, meyve olarak tüketilen ve dişi incirin ise sıcakların geç başlamasından dolayı yaklaşık 2 hafta gecikmeli olgunlaştığını belirtti. Arada geçen bu süreçten dolayı erkek incir temininde yaşanan zorluktan dolayı Aydın genelinde erkek sıkıntısı yaşandığı belirtildi.