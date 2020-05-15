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Aydın'da 65 yaşındaki Kovid-19 hastası plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:00:25 -
Aydın'da 65 yaşındaki Kovid-19 hastası plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

AYDIN (AA) - Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid1-9) tanısıyla kaldırıldığı hastanede immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan 65 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Fatma Kurtuluş'a, immün plazma tedavisi uygulandığı belirtildi.

Hastanın tedavi sonrası hızla iyileştiği bildirilen açıklamada, "Hasta ilk önce solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle Kovid-19'u yendiği belirlenen hastamız, 11 Mayıs'ta yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. 26 gün sonra şifa bulan hastamız taburcu edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurtuluş ise plazma bağışı sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurtuluş, "Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar ve evlerde kalsınlar." çağrısı yaptı.


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