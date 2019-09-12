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Aydın MHP; “Kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:43
Aydın MHP; “Kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız” dedi.


Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “12 Eylül’e kadar milliyetçi-ülkücü hareketin aziz mensupları Türk milletini yaşatmak ve korumak için insan üstü bir mücadele göstermişlerdir.


Kurşunların, bombaların ve pusuların dehşetinden bile çekinmemişler, Türk-İslam ülküsünü omuzlarında yüceltmişlerdir. Ne hazindir ki vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam’a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız analarından, babalarından, sevdalarından ayrılarak Hakk’a kefensiz olarak kavuşmuşlardır.


Rahmetli Ülkücü ağabeylerimiz,Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Yusuf İmamoğlu, Süleyman Özmen ve daha binlercesi böyledir. Türklüğün yaşayan varlığına kendilerini teslim eden ve şahadet şerbetiyle mana aleminin doruklarına çıkan bu kahramanları gururla, rahmetle anıyorum. Darağaçlarında can veren fidanlarımız, insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılan dava arkadaşlarımız 12 Eylül melanetinin üzerlerinden silindir gibi geçtikleri değerlerimizdir. Çok şükür dava gazilerimiz hala aramızdadır ve kendileri de yaşanan vahşetin tanıklarıdır. Acımasızlığın ve vicdanları kanatan zalimliğin zirve noktasıdır. İnsafsızların, vicdansızların, izansızların hiç kılları kıpırdamadan Türk-İslam davasının gencecik bedenlerini ölüme gönderdikleri kanlı bir tezgahtır. Unutuldu sanılmasın, bir kenara bırakıldı diye düşünülmesin. Ülkücü hareket için unutulmayacak eziyet, işkence, kıyım ve zulümlerin yaşandığı Kara Eylül; bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, Atatürk’ümüzün izinde Türk Gençliğinin aydınlığında boğulsun. Şehitlerimiz huzur bulsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:43
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