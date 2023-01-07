Aydın açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 44 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.