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Aydemir: ‘Biz, şerre karşı sefer diyenlerdeniz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Milli irade gurur ve şuuru, mukaddesatın öngördüğü ahlak ve fazileti temsil eden Cumhur İttifakı, birlik, beraberlik ve kardeşlik ittifakıdır.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Aydemir: ‘Biz, şerre karşı sefer diyenlerdeniz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Milli irade gurur ve şuuru, mukaddesatın öngördüğü ahlak ve fazileti temsil eden Cumhur İttifakı, birlik, beraberlik ve kardeşlik ittifakıdır. ‘Allah’a tevekkül edenin yaveri haktır’ hakikatinde bir gönül buluşmasıdır.’ dedi.


‘YA TAHAMMÜL, YA SEFER..’


Yeni Zelanda’da meydana gelen menfur saldırı, Trump’ın Golan ile ilgili yaklaşımı, İsrail’in Kudüs’te yoğunlaşan zulmü, IMF’nin 31 mart sonrasına değgin planlarının bir tesadüf olmadığı; içerde ve dışarda milli irade ufkunu karartmak isteyenlerin şer cephesi oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yol ikidir; ya tahammül, ya sefer. Biz, cumhur ittifakı şuuru içinde şerre karşı sefer diyenlerdeniz.’ diye konuştu.


AYDEMİR AŞKALE MİTİNGİNDE KONUŞTU


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aşkale’de Cumhur ittifakı buluşmasında dadaşlara seslendi. Aşkale Belediye Başkan adayı Ahmet Yaptırmış, MHP Merkez Yürütme Kurulu(MYK) üyesi Doç. Dr. Gökhan Yazıcı,AK Parti ve MHP ilçe yöneticileriyle birlikte Aşkalelilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir 31 mart süreciyle ilgili tespit ve paylaşımlarda bulundu.


AŞKALE’DE CUMHUR İTTİFAKI AHENGİ


Cumhur İttifakı Aşkale Seçim Koordinasyon Merkezi’nde AK Parti ve MHP yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakının uyumda ve gayrette zirve yaptığı ilçemiz 31 Mart için gün sayıyor. Aşkalelilerin yüksek irfan ve izanı Cumhur İttifakının galip geleceğini müjdeliyor.’ yorumunu yaptı.


AYDEMİR: ‘AŞKALE MİLLİ İRADE İÇİN, ‘AKKALE’DİR’


‘Aşkale Milli İrade için, ‘Akkale’dir diyen Milletvekili Aydemir, sosyal paylaşım sitesinde. “Bırakınız kapalı mekanları, meydanlara sığmayan dadaşlarıyla her daim iftihar ediyoruz. Başkan adayımız Ahmet Yaptırmış ve MHP MYK üyesi Gökhan Yazıcı kardeşimle birlikte miting yapıp süreci değerlendirdik. Yürekten muhabbete minnettarız. ‘ kaydını düştü.


ESNAF VE EŞRAFLA MEŞVERET


Aşkale’de miting sonrası esnafı ziyaret eden Cumhur İttifakı heyeti, ülke, bölge, il ve ilçeye dair görüşleri aldı, öngörüleri dinledi, beklentileri kaydetti. Başkan adayı Yaptırmış’ın Aşkale 2023 projelerini anlatan heyet, ilçenin geleceğine ait yol haritasını paylaştı. Esnaf ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Seçim sonrasına odaklanan tüccar kardeşlerimiz, “Seçimsiz 4 yıllık süreç iktisadi zemini kısa sürede mükemmel hale getirecek” tespitini paylaştılar. Aşkaleli dadaşların önceliği 17 yıllık istikrar ve güven ortamının devamı yönünde. Bu bir dadaş paydası. Aynı ufka gönül adıyoruz.’ dedi.


AYDEMİR’DEN MHP VE AK PARTİ YÖNETİCİLERİNE TEŞEKKÜR


İlçede MHP ve AK Parti teşkilatlarını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Aşkale’de Cumhur ittifakının büyük bir şevk ve şavk dalgası oluşturduğu, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun zirvede bulunduğunu vurguladı. Milletvekili Aydemir, ‘Buna katkı sunan MHP’ ve AK Partili kardeşlerimize minnettarız. Tek yürek halinde milli kıvamı şahlandıran her iki parti yöneticilerine müteşekkiriz. ‘dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:45
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