Ay'da yaşam mümkün mü? İlk adım atıldı: Tarım yapmak için proje, yeni bir dönem! Hidroponik yöntem

Bilim, Dünya dışındaki gezegenlerde de yaşamak için yeni yollar keşfetmeye çalışıyor. Hâlihazırda, Mars'ta yaşamak için yoğun çalışmalar sürüyor. Peki ya Ay? Görünüşe göre, bilimin onun için de bir planı var.

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da çiftçilik yapmak için ilk adımı attı. Norveçli bir firma ile iş birliği yapan ESA, Ay toprağını gübreye dönüştürmek için çalışıyor. Bu, insanlığın Ay'da kalıcı bir varlık sağlaması için çok önemli bir adım.

Yeni proje, Ay toprağında büyüyen bitkiler üzerine yapılan önceki araştırmalardan yararlanıyor. Bu inanılmaz derecede zorlu bir girişim çünkü Ay toprağı, Dünya'daki bitki büyümesinden kısmen sorumlu olan nitrojen bileşiklerinden yoksun.

Bunun için bitkilerin toprak yerine besin açısından zengin suda yetiştirildiği "hidroponik" denilen bir yöntem kullanılacak. Dikey tarım için kullanılan bu yöntem, Ay'da çiftçilik yapmanın yeni yolu olabilir. Proje, 100.000 € (yaklaşık 106.000 $) bütçeye sahip ve 2023'ün sonuna kadar sürmesi bekleniyor. ( Interesting Engineering)

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