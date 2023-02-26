Uzayda keşif: Rus kapsülü Uzay İstasyonu'nda! Hasarlı kapsülün içi yok, dünyaya inecek!

Rusya'ya ait MS-23 adlı içi boş uzay kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaştı. Uzayın fiziksel keşfi hem insanlı uzay araçları ile hem de uzaktan yönetilen robot uzay gemileriyle yapılmaktadır. Uzaya gönderilen Soyuz roketinin kapsülü, Eylül'de istasyonda bulunan bir Amerikalı astronot ve iki Rus kozmonotu Dünya'ya geri taşıyacak.

Üçlünün istasyona gelmek için kullandığı MS-22 adlı kapsül, geçtiğimiz aylarda hasar almıştı.

ABD Uzay Ajansı NASA ve Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, kapsüle küçük bir meteorun çarptığını ve soğutucu sızdırmaya başladığını duyurmuştu. Bunun üzerine üçlünün Dünya'ya geri dönmesi için alternatif bir plan yapıldı.

Eylül'de uzaya çıkan üç isim, yeni kapsül boş geldiği için önümüzdeki Eylül'e kadar istasyonda kalacak. Bu noktada yeni bir kapsülle gelecek yeni ekibe devir teslim yaparak Dünya'ya dönecek. Hasarlı kapsül ise içi boş şekilde Dünya'ya inecek. Ancak önümüzdeki günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hareketlilik artacak.

cnnturk'e göre: Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Spacex roketi ve Dragon kapsülüyle istasyona giden dört astronot, görevlerini tamamlamak üzere. Mürettebat 5 isimli bu ekip, görevini önümüzdeki günlerde fırlatılması planlanan Mürettebat 6’ya devrederek Dünya'ya dönecek.

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Roscosmos, yine bir uzay aracıyla ilgili bazı sorunlar yaşamıştı. Aralık ayında, Expedition 68'in üç mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) teslim eden Soyuz MS-22 uzay aracı, soğutma sıvısı döngüsünde bir sızıntı bildirdi.