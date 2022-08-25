Ayçiçek yağını 12 liradan satmaya başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 135 liradan satılan ayçiçek yağına talep patlaması yaşanırken zincir marketlerden indirim konusunda herhangi bir adım gelmedi.

Yani Tarım Kredi'ye uzak muhitlerde yaşayan vatandaşlar zincir marketlerden tedarik etmek zorunda kalıyor.

İzmir'deki bir mahallenin 70 yıllık bakkalını işleten Hüseyin Etliler, artan fiyatlar sonrası ayçiçek yağını bardak ve pet şeşe ile vatandaşa ulaştırmaya başladı.

Hüseyin Etliler, "Ekmek 2,5 TL iken 4 TL oldu. Alım gücü düşünce biz de talebe göre mal ayarlamaya başladık. Yağ alamayan zor durumda çok insan var burada. Ben de çözüm olarak talebe göre malzemeyi ayarlamaya başladım. Pet bardakta, pet şişede yağ satıyorum Sıvı yağı, pet bardaklara ya da küçük su şişelerine dolduruyoruz böyle yaparak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ayçiçek yağının litre fiyatı ise marketlerde 35-40 liraya satılıyor. Bakkal Etliler ise 330 ml şişeye koyduğu yağları vatandaşa 12 liraya satıyor. Bardak yağ ise 8 lira.