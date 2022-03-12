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Gündem Ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'a ulaştı
Gündem

Ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'a ulaştı

Rusya'dan yola çıkan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:37:00 -
Ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'a ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sebebiyle Rusya'da demirleyen içerisinde tonlarca ayçiçeği yağı barındıran yük gemileri Türkiye'de gündem olmuştu.

Gemiler, Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etmişti.

İstanbul Boğazı'na ulaştı

Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Mersin Limanı'na gidecek

İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

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