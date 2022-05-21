Ayçiçek yağı krizi bunu da yaptırdı! Şaşkına çeviren olay

Almanya'da yaşanan ayçiçek yağı sıkıntısının gerilimi artıyor. Ülkede bulunan zincir marketlerden biri olan Lidl şubesinde yaşanan tartışma sonucu polis çağırıldı.

Süpermarketlerde ve indirimli mağazalarda ayçiçek yağı haftalardır büyük ölçüde tükenmiş durumda. Märkisch bölgesindeki polisten yapılan açıklamaya göre, Lüdenscheid'deki bir Lidl şubesinde sıvı yağ konusundaki anlaşmazlık tırmandı.

Lidl: Ayçiçek yağı tartışması tırmanıyor

Önce iki müşteri satılacak yağın miktarı konusunda tartıştı. İki müşteri arasındaki anlaşmazlığa bir Lidl çalışanı müdahale etti. Bunun üzerine müşteri ile çalışan tartıştı. Ardından bir tartışma başladı. Tartışma üzerine olaya polis dahil oldu. İddiaya göre çalışan, müşterinin kolundan tutup çıkışa doğru itti. Çalışanın, müşteriyi bedensel zarar vermekle tehdit ettiği bildirildi.

Alman Gıda Ticareti Federal Birliği tüketicileri yalnızca haneler için normal olan miktarlarda ayçiçek yağı stoklamaya çağırıyor. Norderstedt'teki bir Lidl şubesi , yağın müşterilerine mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtılabilmesi için yemeklik yağ satın alırken müşterden kimlik istiyor.