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Kadın - Aile Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? Evde ayçiçek yağı yapılışı
Kadın - Aile

Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? Evde ayçiçek yağı yapılışı

Ayçiçeği bitkisinin tohumlarının preslenmesi ile üretilen Ayçiçek yağı ev yemekleri başta olmak üzere kozmetik alanında da kullanılır. Peki, evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-03-05 23:51:00 - 2022-03-05 23:58:40
Ayçiçeği yağı nasıl yapılır? Evde ayçiçek yağı yapılışı

Ayçiçek yağı nedir?

Ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilir ve hafif bir tada sahip açık renkli bir bitkisel yağdır. Ağırlıklı olarak beslenme amaçlı kullanılan yüksek miktarda doymamış yağ asitleri içerir. Ayrıca ilaç endüstrisinde ve biyodizel üretiminde de kullanılmaktadır. Ayçiçek yağı, dünyadaki en verimli dört bitkisel yağdan biridir.

Ayçiçek yağı faydaları

Ayçiçek yağının astıma karşı koruma, iltihabı azaltma, kolesterolü düşürme, kanseri önleme, cilt sağlığını iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirme, enerjiyi artırma ve kalp sağlığını iyileştirme gibi faydaları bulunur.

Evde ayçiçek yağı tarifi

Ayçiçek yağı ayçiçek bitkisinin tohumlarının prenslenmesi ile üretilmektedir.

Öncelikle ayçiçek bitkisi pişirilerek özü alınır ve sonra prenslenerek yağı çıkartılır. Daha sonra çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek yağ oluşturulur.

Gerekli malzemeler

  • 35 kilo ayçiçek tohumu

Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?

35 kilo ayçiçek tohumunu 5 dakika boyunca karıştırılarak tohumlar kavrulur. Daha sonra soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden prenslenerek yağ elde edilir. Daha sonra parçacıklardan kurtulmak için süzme arıtma işlemi yapılır.

3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkabiliyor.

Portakallı kek tarifi nasıl yapılır? Portakallı çikolatalı kek tarifi

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Foto - Portakallı kek malzemeleri- 4 adet yumurta- 1 su bardağı toz şeker- 1 su bardağı ayçiçek yağı- 1 adet portakalın kabuğu – rende- 1 su bardağı süt- 1 adet portakalın suyu- 3 su bardağı un- 1 paket kabartma tozu- 1 paket vanilya-

 

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