Portakallı kek tarifi nasıl yapılır? Portakallı çikolatalı kek tarifi

Portakallı çikolatalı kek nasıl yapılır? Bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayın. Üzerine toz şekeri ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. Ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Portakal kabuğunu rendeleyin ve sütü ilave edip hafif çırpın. Portakal suyunu ilave edin ve birkaç tur daha çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı tel süzgeçten eleyerek sıvı harcın içerisine ilave edin. Bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın. İyice yağladığınız kek kalıbınıza kek harcınızı dökün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 – 45 dakika pişirin. Çikolata ganaj için; Bir sos tenceresinde kremayı hafif ısıtın ve ocağın altını kapatıp içine çikolataları ilave edip karıştırın. Birleştirmek için; Fırından çıkan kekinizi servis tabağına alın üzerine hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin. Portakallı drajeyi üzerine serpiştirin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.