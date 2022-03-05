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Kadın - Aile
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Portakallı kek tarifi nasıl yapılır? Portakallı çikolatalı kek tarifi

2022-03-05 14:01:33
Portakallı kek tarifi nasıl yapılır? Portakallı çikolatalı kek tarifi

DDoğanın Lezzeti bu tarifte buluştu! Doğal portakal aroması içeren Portakallı kek tarifi. Bu tarifle pratik, kolay ve nefis portakallı kek yapabileceksiniz. Portakallı çikolatalı kek nasıl yapılır? İşte kolay tarif

#1
Foto - Portakallı kek malzemeleri- 4 adet yumurta- 1 su bardağı toz şeker- 1 su bardağı ayçiçek yağı- 1 adet portakalın kabuğu – rende- 1 su bardağı süt- 1 adet portakalın suyu- 3 su bardağı un- 1 paket kabartma tozu- 1 paket vanilya-

Portakallı kek malzemeleri- 4 adet yumurta- 1 su bardağı toz şeker- 1 su bardağı ayçiçek yağı- 1 adet portakalın kabuğu – rende- 1 su bardağı süt- 1 adet portakalın suyu- 3 su bardağı un- 1 paket kabartma tozu- 1 paket vanilya-

#2
Foto - Çikolata Ganaj için Malzemeler- 1 su bardağı damla çikolata- 1 su bardağı krema- Süslemek için Malzemeler- Portakallı draje-

Çikolata Ganaj için Malzemeler- 1 su bardağı damla çikolata- 1 su bardağı krema- Süslemek için Malzemeler- Portakallı draje-

#3
Foto - Portakallı çikolatalı kek nasıl yapılır? Bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayın. Üzerine toz şekeri ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. Ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Portakal kabuğunu rendeleyin ve sütü ilave edip hafif çırpın. Portakal suyunu ilave edin ve birkaç tur daha çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı tel süzgeçten eleyerek sıvı harcın içerisine ilave edin. Bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın. İyice yağladığınız kek kalıbınıza kek harcınızı dökün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 – 45 dakika pişirin. Çikolata ganaj için; Bir sos tenceresinde kremayı hafif ısıtın ve ocağın altını kapatıp içine çikolataları ilave edip karıştırın. Birleştirmek için; Fırından çıkan kekinizi servis tabağına alın üzerine hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin. Portakallı drajeyi üzerine serpiştirin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Portakallı çikolatalı kek nasıl yapılır? Bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayın. Üzerine toz şekeri ilave edip mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. Ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Portakal kabuğunu rendeleyin ve sütü ilave edip hafif çırpın. Portakal suyunu ilave edin ve birkaç tur daha çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı tel süzgeçten eleyerek sıvı harcın içerisine ilave edin. Bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın. İyice yağladığınız kek kalıbınıza kek harcınızı dökün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 – 45 dakika pişirin. Çikolata ganaj için; Bir sos tenceresinde kremayı hafif ısıtın ve ocağın altını kapatıp içine çikolataları ilave edip karıştırın. Birleştirmek için; Fırından çıkan kekinizi servis tabağına alın üzerine hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin. Portakallı drajeyi üzerine serpiştirin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

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