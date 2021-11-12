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Spor Aybaba, kardeş ülkeye gidiyor!
Spor

Aybaba, kardeş ülkeye gidiyor!

İtalyan teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayıracak olan Azerbaycan'da teknik direktörlük görevi için en güçlü aday Samet Aybaba oldu. Azerbaycanlı yetkililer, tecrübeli hoca ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:44:00 -
Aybaba, kardeş ülkeye gidiyor!

İtalyan teknik direktör Giovanni De Biasi ile yollarını ayıracak olan Azerbaycan'da teknik direktörlük görevi için en güçlü aday Samet Aybaba oldu. Azerbaycanlı yetkililer, tecrübeli hoca ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Kardeş ülke Azerbaycan Futbol Federasyonunun Aybaba'yı açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan 66 yaşındaki teknik adam ligde Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi şampiyonluk yaşayan takımlarda görev almıştı.

Öte yandan; Azerbaycan milli takımı için daha önce Ertuğrul Sağlam ve Okan Buruk'un da isimleri geçmişti.

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