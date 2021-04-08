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Gündem Ayasofya İmamı üniversitedeki görevine geri döndü
Gündem

Ayasofya İmamı üniversitedeki görevine geri döndü

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine döndü.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:10:00 - 2021-04-08 12:55:26
Ayasofya İmamı üniversitedeki görevine geri döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

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