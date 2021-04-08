Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın Hoca hakkında flaş gelişme!

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Ayasofya'ya atanmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıklamıştı. Ayasofya Camiine imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün' demişti.

Mehmet Boynukalın kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı. 1971 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini, Dülgerzade Camisi İmam Hatibi merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.

Lisan eğitimini 1992 yılında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. 1999 yılında 'Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar' başlıklı teziyle İslam hukuku üzerine doktora yaptı.

Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı. İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri 'Te'vilatu'l-Kuran' adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Mehmet Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı.



Mehmet Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti ve 2018'de de profesör unvanı aldı.

Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri 'El-Asl'ı Türkçeye çevirerek yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'ne 'başimam' olarak atandı.

Mehmet Boynukalın Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.