Ayasofya ile ilgili büyük skandal

İstanbul'un en önemli simgelerinden Ayasofya ile ilgili 'kayıp çini' skandalı patlak verdi. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve 1500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya, 1453’te camiye, 1935’te ise müzeye dönüştürülmüştü. Ayasofya müzeye dönüştürülmeden önce 1930-1934 yılları arasında ise kapalı olarak tutulmuştu. Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde ise tekrar camiye çevrilmişti.

Video yeni ama skandal eski

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından İmparatorluk Kapısı kırılmış, tarihi su haznesi kırılıp içine ayakkabı konulmaya başlanmıştı. Bir videoda da Ayasofya'nın duvarlarını kazıyan iki kadın çıkan tozları bir poşete doydururken görülmüştü. Kadınların, Ayasofya'nın sıvalarını büyü yaptırmak için kazıdıkları belirlenmişti. Ortaya çıkan yeni bir video, eski bir skandalı gözler önüne serdi.

Cami olmadan önce kayboldu!

Ayasofya'nın tahribatıyla ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı. Arkeolog ve fotoğrafçı Ömer Faruk Yavaşçay, Ayasofya’nın arka kısmındaki çini tablodaki Kâbe tasvirinin kayıp olduğunu duyurdu. “Ayasofya’nın içinde ünlü Kutsal topraklar çini panosunun en önemli parçası olan Kâbe kısmı kayıp." diyen Yavaşçay, "Cami olmadan önce de o kısım yoktu. Kâbe’nin olduğu çini pano uzun zamandır yok ve nerede olduğu bilinmiyor" dedi.

Uğurluel: 1930-34 arasında çalındı

Tarihçi TalTalha Uğurluel ise sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak, Kutsal Topraklar çinisinin tahrip edildiği zamanı açıkladı. Uğurluel, "Aman buradan da fırtına kopmasın Ayasofya’daki 17. yüzyıla tarihlenen Mescidi Haram tasfirli çini panonun tam Kabe’yi gösteren parçası 1930-34 dönemindeki kapalı kaldığı dönemden beri kayıp. Yerine pano ile alakasız bir başka çini parçası yerleştirilmiş." bilgisini verdi.