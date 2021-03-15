  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayasofya Camii İmamı böyle cevap verdi: Herkes işini yapsın
Gündem

Ayasofya Camii İmamı böyle cevap verdi: Herkes işini yapsın

Bazı hazımsızlar tarafından hedef alınan Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Boynukalın, işinin insanları aydınlatmak olduğunu belirterek, herekese işini yapmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 04:35:00 -
Ayasofya Camii İmamı böyle cevap verdi: Herkes işini yapsın

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Boynukalın, 'erkek ve kadın için mutluluğun ne olduğu' konusunda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluk ancak Allah’ın Kur'an'da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkündür. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın” dedi.

Boynukalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez. Cinayet erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: ‘Sizin için kısasta hayat vardır’ ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" ifadelerini kullanmış bu ifadeleri AK Partili Özlem Zengin’e sorulmuştu.

Zengin, Boynukalın'ın görüşlerine katılmadığını hatta bu tür açıklamaların siyasetçilerin işini zorlaştırdığını ifade etmişti. Zengin'in cevabının sosyal medyada tartışılması üzerine Boynukalın yeni paylaşımlarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Boynukalın, "Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa Suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa-fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına mektup
Aktüel

Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup yayımladı.
Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle
Dünya

Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle

Irak'a ziyarette bulunan Papa Franciscus’un Iraklı yöneticilere hediye ettiği skandal madalyonda başta Kudüs olmak üzere İran, Irak, Anadolu..
Netanyahu’nun karısı ile ilgili olay iddia! İsrail çalkalanıyor
Dünya

Netanyahu’nun karısı ile ilgili olay iddia! İsrail çalkalanıyor

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun karısı Sara Netanyahu olay oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay