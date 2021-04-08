Ayasofya Camii baş imamı kim oldu? Mehmet Boynukalın’ın yerine Ayasofya Camii imamı kim oldu?

İfsad sözleşmesi olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi ve faiz konusunda ve kadına yönelik şiddet konusundaki açıklamalarından rahatsız olan solak medya tarafından hedefe konan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukal’ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Mehmet Boynukalın görevinden ayrılmasına ilişkin olarak, “Asıl mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi ve Marmara Üniveristesi’nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir’deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara giderek, “Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım” gibi hezeyanlara meydan vermemektir.” diyerek görevinden ayrılma nedenlerini açıkladı. Peki Mehmet Boynukalın'ın yerine kim gelecek?

Mehmet Boynukalın’ın yerine Ayasofya Camii imamı kim olacak?

Ayasofya Camii baş imamlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Mehmet Boynukal’ın yerine kimin Ayasofya Camii imamı olacağı merak edilirken, Mehmet Boynukal’ın yerine gelecek isim henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Mehmet Boynukal’ın yerine bir ismi görevlendirmesi bekleniyor.

Ayasofya Camii imamı ve müezzinleri

Ferruh Muştuer (İstanbul Eminönü Yeni Cami imam hatibi)

Bünyamin Topçuoğlu (İstanbul Fatih Camii imam hatibi)

Ayasofya Camii müezzinleri

Mehmet Hadi Duran (Sultanahmet Camii müezzini)

İbrahim Çoban (Sultanahmet Camii müezzini)

Şükrü Asıleren (Selamiçeşme Camii müezzini)

Alpcan Çelik (Edirne Selimiye Camii müezzini)

Rıdvan Akbaş ( İzmir Konak Hakim Efendi Camii müezzini)