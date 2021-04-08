  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ayasofya Baş İmamlığı görevini bırakan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan ilk açıklama!
Gündem

Ayasofya Baş İmamlığı görevini bırakan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan ilk açıklama!

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:59:00 - 2021-04-08 15:40:12

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya Baş İmamlığı görevini bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Aldığım kararın bir sebebi ise, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" dedi.

Geçici görevlendirme ile imamlık görevi yaptığı Ayasofya'dan ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek olan Prof. Boynukalın, konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği'

Boynukalın'ın açıklaması şöyle:

"Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, "Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım" gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

'Dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım'

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih Cankurtaran

Evet doğru yerdesin Mehmet Hoca kovuldun ÜZÜLMEYE GEREK YOK DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ CAMİİ DEN KOVARLAR.  
  • Yanıtla

Okur

Herkes kendi işi hakkında konuşsun. İmam kendi işine baksın, asker kendi işine baksın.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor
Dünya

Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor

Rus donanmasının yetiştirdi beyaz balinaların (beluga) küresel iletişim ağına darbe vurmasından endişe ediliyor. Olası bir savaş durumunda R..
Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular
Dünya

Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular

İlerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile ABD ile arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban gü..
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay