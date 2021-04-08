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Gündem Ayasofya Baş İmamı için binlerce mesaj paylaşıldı: İstifanı kabul etmiyoruz
Gündem

Ayasofya Baş İmamı için binlerce mesaj paylaşıldı: İstifanı kabul etmiyoruz

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın görevini bırakması, sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Prof. Boynukalın'ın istifasına üzülen sevenler, 'İstifanı kabul etmiyoruz' hashtagh'i ile binlerce paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 19:42:00 - 2021-04-08 19:47:45
Ayasofya Baş İmamı için binlerce mesaj paylaşıldı: İstifanı kabul etmiyoruz

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'daki görevine gelene kadar anlattığı İslami hususları, göreve geldikten sonra da anlatmayı sürdürmüş, bu durum ise esas dertleri Ayasofya'nın yeniden açılmasını hazmedememek olan çevreler tarafından gündeme getirilmişti.

Neden istifa etti?

Malum çevreler tarafından hedef alınan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onların kışkırtmaları ile AK Parti'li Özlem Zengin ve Bülent Turan tarafından da eleştirilmiş, hatta kendisini 'İslamcı' olarak tarif eden İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın 'Boynun devrilsin' beddualarına maruz kalmıştı. Son olarak 104 amiral eskisinin haddi aşan darbe imalı bildirisinden sonra, yeniden hedef alınan Prof. Boynukalın, 'Cami imamı konuşur da amiraller konuşamaz mı?' şeklindeki çirkin karşılaştırmayla muhatap olmuştu. Prof. Boynukalın Ayasofya Camisi'ndeki görevinden ayrıldığını duyurduğu mesajında, "Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda, yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, "Ayasofya İmamı konuluyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir." ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Boynukalın'ın istifasını duyurduğu açıklaması:

'İstifanı kabul etmiyoruz'

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifası, sevenlerini üzerken, sosyal medyada 'İstifanı kabul etmiyoruz' hashtagh'i ile binlerce paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımlardan sadece birkaçı

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Yorumlar

FENER

EVET MEHMET HOCAM MEYDANI BOŞ BIRAKMANIN DA BÜYÜK BİR VEBAL OLDUĞUNU SİZ HERKESTEN İYİ BİLİRSİNİZ.BENCE BU İSTİFA İŞİNİ BİR DAHA DÜŞÜNÜN
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Bozok

Aynen, istifanı kabul etmiyoruz.
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