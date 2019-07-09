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Ayasköy Bellekevi açıldı

İzmir Bergama’da "Geçmişe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla yola çıkan Ayasköylüler, evlerinde çok önemli yer tutan birbirinden kıymetli eşyaları Bergama Belediyesi’ne ait bir binada toplayarak Ayasköy Bellekevi’ni açtı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:13
Ayasköy Bellekevi açıldı

İzmir Bergama’da "Geçmişe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla yola çıkan Ayasköylüler, evlerinde çok önemli yer tutan birbirinden kıymetli eşyaları Bergama Belediyesi’ne ait bir binada toplayarak Ayasköy Bellekevi’ni açtı.


Bergama Belediyesi işbirliğiyle gercekleşen 1.Geleneksel Ayasköy Şenliği’yle Ayasköy Bellekevi açıldı.Atadan kalma giysileri,mobilyaları,el emeği çeyizlikleri,radyoları,pikapları ve aralarında Amine Gülşe, Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimlerin de bulunduğu fotoğrafların sergilendiği Ayasköy Bellekevi folklör ekibinin gösterisi ve kazanlarda keşkek dökülmesiyle açıldı.


Ayasköy Bellekevi oluşumu fikrine öncülük eden isimlerden biri olan Ayasköylü Zafer Altuğ, "Fotoğraf albümleri bir yandan fotoğrafın dijitalleşmesi diğer yandan da sosyal medyada adeta tüketim nesnesi haline gelmiş olmasından dolayı eski önemini yitirdi. Anı yaşayıp anlarını paylaşmayı moda haline getiren günümüz dijital dünyasının sakinleri için, fotoğraf albümlerinin içinde sıkışıp kalan anılar, belleklerimizden silinmeye başladı. Dijital dünyanın içine doğan günümüz gençleri neredeyse iki kuşak öncesindeki atalarını tanımadan, akrabalık bağlarını bilmeden büyüyorlar.İşte bu sorunu gören Ayaskent sakinleri sosyal medya üzerinden oluşturdukları grupta önce eski fotoğrafları paylaşmaya başladı. Sonrasında “Herkesin evlerindeki albümlerinden derlenen bir kasaba albümü oluşturamaz mıyız?” fikri ortaya çıktı.Bu fikirle çıktığımız yolda elimize geçen bir fotoğraf sayesinde Ayasköy Bellekevi’ni oluşturma ve kalıcı hale getirme kararı aldık.Kurtuluş Savaşı döneminde çekilen bu fotoğrafın arkasında yazan yazılarda insanların gelecek nesillere bir iz bırakmak istediği ve fotoğraflarıyla hatırlanmak için bir kültürel miras bıraktıkları apaçık ortadaydı.Bizlerde bize kalan bu mirasların üzerine koyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.



Eski gelenekler gösterilerle izlenebilecek


10 Temmuz’a kadar ziyarete açık olan Ayasköy Bellekevi’nde eskiden kasaba olan Ayasköy Mahallesi ile ilgili basında çıkan haberler, Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Celal Bayar imzalı Ayasköy ile ilgili bazı belgeler, Ayasköy yaşamına damgasını vuran kişilerin çok eski fotoğrafları, o kişilerle ilgili anılar ve kullandıkları eşyalarında yer aldığı görseller ziyaretçilerini bekliyor. Aynı zamanda ziyarete gelmiş olanlar, mahalle sakinlerinin görev aldığı tiyatral gösterilerilerle Ayasköy’ün eski geleneklerini de canlı olarak gözlemleme fırsatı bulacaklar.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:13
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