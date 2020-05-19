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Ayancık’ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Ayancık ilçesinde, 84 yaşındaki Elveda Yıldırım ve bir kişi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunarak destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:41:25 -
Ayancık’ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Ayancık ilçesinde, 84 yaşındaki Elveda Yıldırım ve bir kişi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunarak destek verdi.


Bağışçı Elveda Yıldırım ve adının gizli kalmasını isteyen bir vatandaş, İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediklerini ilettiler. Bunun üzerine İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu, kişilere bizzat ulaşarak bağışlarını yerine iletmek üzere banka aracılığı ile Elveda Yıldırım ve diğer vatandaşın adlarına bağışları iletilerek, ilgili bağış dekontları kendilerine ulaştırılıp vatandaşların istekleri yerine getirildi.


İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak tarafından yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı sarsan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında, toplumun dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyasıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda ilçemizdeki bu kampanyaya yapmış oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

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