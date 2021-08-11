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Ayancık Devlet Hastanesi son durum

Ayancık Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ne olacak? Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Ayancık Devlet Hastanesi sular altında kaldı. Peki, hastalar nereye nakledildi?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:26:00 -
Ayancık Devlet Hastanesi son durum

Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi. İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor. İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor. Peki, Ayancık Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ne olacak?

Ayancık Devlet Hastanesi son durum

Ayancık Devlet Hastanesi sular altında kaldı. Hastalar ambulans ve ambulans helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan hastalar ise taburcu edildi.

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