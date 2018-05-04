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Ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Genellikle estetik açından beğenilen bir ayakkabının ayak sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacağı düşünülemez. Tahta veya kalın malzemeden yapılmış, esnek olmayan ve tabanı çok ince ayakkabılar, ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük binmesine ve ağrıya neden olur.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:48
Ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenler

YÜKSEK TOPUK DURUŞ BOZUKLUĞU NEDENİ

8 cm’den uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabılar uzun süreli kullanıldığında; bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur. Yüksek topuklu bu ayakkabılar “postur” adı verilen fizyolojik duruşu da bozabilir. Bel, kalça, diz, bacak kasları ve ayak bileğinde postur bozukluğundan kaynaklanan anormal kuvvet yoğunlaşması ise pek çok hastalığa yol açabilir.

AYAK SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİLSE KOYUYA YOL AÇAR

Sağlığa uygun şekilde üretilmeyen ayakkabıların; ayak terlemesi ve kokusunun yanı sıra; ayak, topuk, baldır ve bel ağrısı, çabuk yorulma gibi işlevsel bozukluklara yol açtığı da bilinmektedir. Bu tür ayakkabılar, basma bozukluğu, bilek burkulması, tırnak batması, mantar, nasır, deri çatlakları, damar hastalığı ve ayakta şekil bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı beraberinde getirir.

AYAKKABI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT;

- Ayakkabının iç kısmı çok kaygan ve sert olmamalı, ayağın doğal yapısına yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalıdır.

- Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği, ayakkabının içinde parmakların duruşunu bozacak kadar yüksek ya da esnek olmalıdır.Ayakkabı alırken, ayakkabının zamanla açılıp ayağa uygun hale geleceğini düşünmek yerine, ayağa tam uyum gösteren ve rahat kalıplı ayakkabılar satın alınmalıdır.

-Ayak yaralanmalarını en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabılardan da kaçınılmalıdır.

-En uzun parmak ile ayakkabının ucu arasında yarım santim boşluk olmalıdır.

-Alışverişe mutlaka akşam saatlerinde çıkılmalıdır. Çünkü günün temposu ayaklarda şişmeye yol açar ve iş çıkışı akşam saatlerinde satın alınan ayakkabılar, kişinin gündüz daha rahat etmesini sağlar.

 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:48
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